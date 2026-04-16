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PJ apreende mais de 600 mil euros e desmantela esquema de fraude no Grande Porto

16 abr, 2026 - 09:54 • Olímpia Mairos

Esquema envolvia empresa de segurança privada e terá causado prejuízo superior a 3 milhões de euros à Segurança Social.

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A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta quinta-feira, a apreensão de 686.355 euros em numerário, encontrados no interior de um cofre bancário, no âmbito de uma investigação conduzida pela Diretoria do Norte.

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Segundo a polícia de investigação criminal, estão em causa suspeitas da prática de associação criminosa, fraude contra a Segurança Social, fraude fiscal e falsidade informática.

Em comunicado, a PJ refere que “foi desenvolvido um expediente fraudulento para camuflar o pagamento de trabalho suplementar”, permitindo evitar o cumprimento de obrigações fiscais e contributivas.

A investigação incide sobre uma empresa de segurança privada, os seus administradores e um responsável pela gestão de pessoal. De acordo com a Polícia Judiciária, este esquema terá causado “um prejuízo significativo ao erário público”, podendo ultrapassar os três milhões de euros no que respeita às contribuições para a Segurança Social.

Em fases anteriores da operação, foram realizadas buscas domiciliárias e não domiciliárias, que levaram à constituição de quatro arguidos. Foi ainda detida uma pessoa por detenção de arma proibida. Nessas diligências, as autoridades apreenderam dinheiro, material informático e documentação de recursos humanos.

Foram também recolhidos smartphones, computadores portáteis, suportes digitais, mapas de horas e registos de trabalho, além de uma arma de fogo e munições.

Com a mais recente apreensão, o valor total de numerário ultrapassa um milhão de euros, reforçando, segundo a PJ, “os indícios quanto à dimensão da atividade ilícita”.

O inquérito está a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Santa Maria da Feira.

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