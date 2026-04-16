Professor de conservatório de música suspeito de abuso sexual está impedido de exercer

A direção do Conservatório de Música e Artes do Dão (CMAD), em Santa Comba Dão, garantiu esta quinta-feira que o docente suspeito de ter abusado sexualmente de um aluno está impedido de exercer e será substituído.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, ao início da tarde desta quinta-feira, a detenção de um homem de 35 anos, docente num conservatório de música do distrito de Viseu, pela prática reiterada do crime de abuso sexual de menores dependentes, entre os anos de 2021 e 2023.

Segundo a PJ, "os abusos sexuais terão sido praticados no decurso de várias interações letivas, durante as quais o menor (com 16 anos no início da prática dos factos) se encontrava confiado ao professor para efeitos de ensino".

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Na noite desta quinta-feira, o CMAD confirmou que, na terça-feira, houve uma investigação criminal, num comunicado enviado à comunicação social, à comunidade educativa, às autarquias e aos outros parceiros institucionais.