Roubo de relógio de luxo de 1,5 milhões em Lisboa: suspeito fica com apresentações diárias

Um homem de 28 anos ficou sujeito à medida de coação de apresentações diárias, após primeiro interrogatório judicial, por suspeita do roubo de um relógio de luxo avaliado em 1,5 milhões de euros, ocorrido na freguesia de Arroios, em Lisboa.

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A detenção foi efetuada pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 1.ª Divisão Policial, no dia 11 de abril, pelas 18h00.

Segundo a polícia, a vítima, um homem de 56 anos, conseguiu, com a ajuda de populares, reter o suspeito até à chegada dos agentes.

De acordo com os elementos apurados, o suspeito surpreendeu a vítima quando esta se preparava para entrar na sua residência, tendo-lhe subtraído um relógio de pulso avaliado em 1,5 milhões de euros.

O detido estaria acompanhado por três indivíduos, que se colocaram em fuga e não foram intercetados. Durante a fuga, um dos suspeitos terá ainda levado o telemóvel da vítima, avaliado em cerca de 1.100 euros, bem como a bracelete do relógio.

Na sequência da revista sumária, foram apreendidos 194 euros em numerário e um telemóvel de proveniência não justificada.

O suspeito foi conduzido às instalações policiais e presente a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações diárias, enquanto decorrem as investigações.