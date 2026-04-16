TVI rejeita banalização de violação e diz que questão de Cristina Ferreira foi descontextualizada

A TVI criticou ainda a propagação de acusações nas redes sociais, que considera serem feitas de forma "gratuita e leviana", indicando que irá recorrer aos tribunais para repor a justiça.

"A pergunta aconteceu, o comentário não e muito menos a expressão da banalização do crime", referiu estação.

Segundo a mesma informação, a pergunta teve como objetivo suscitar o debate e permitir a expressão de repúdio relativamente a atos praticados por violadores.

A TVI sublinhou que tanto a estação como a apresentadora não concordam, "em nenhuma circunstância", com a desvalorização de crimes de natureza sexual.

Numa reação à controvérsia gerada após a emissão de terça-feira do programa "Dois às 10" , a TVI referiu que a questão colocada no espaço de comentário "Crónica Criminal" foi interpretada de forma descontextualizada e alvo de "manipulação grosseira", rejeitando que tenha existido qualquer banalização do crime.

A TVI rejeitou as acusações de banalização de um caso de violação discutido no programa "Dois às 10", afirmando que a pergunta colocada pela apresentadora Cristina Ferreira foi descontextualizada e alvo de "manipulação grosseira" .

O MDM afirmou que este tipo de construção contribui para a banalização da violência sexual, para a revitimização e para a erosão da consciência pública sobre o significado jurídico e humano do consentimento".

Para o MDM, estas declarações relativizam a centralidade jurídica e ética do consentimento, introduzem ambiguidade em torno de uma recusa verbal expressa e favorecem discursos de culpabilização da vítima e de desresponsabilização do agressor.

Para o movimento foram "proferidas afirmações que introduzem ambiguidades inaceitáveis sobre o conceito de consentimento, designadamente ao sugerir que, em contexto de 'adrenalina', uma recusa expressa poderia não ser entendida como um limite inequívoco".

Na quarta-feira, o Movimento Democrático de Mulheres (MDM) apresentou uma queixa à Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) contra estes conteúdos.

No comunicado da TVI é possível ler:

"Não pode a TVI ficar indiferente à controvérsia gerada a propósito do caso de violação que foi debatido no programa “Dois às 10”, de ontem.

Uma pergunta formulada por Cristina Ferreira aos comentadores da Crónica Criminal, acerca do assunto, desencadeou um coro de críticas, com particular repercussão nas redes sociais.

Lamenta-se a forma, o tom, a descontextualização e a manipulação grosseira com que as palavras da apresentadora estão a ser interpretadas e disseminadas.

Em nenhuma circunstância, a TVI, e naturalmente Cristina Ferreira, concordaria com a banalização de um qualquer crime e muito menos, o incentivaria ou desvalorizaria. Violações ou sexo sem consentimento só podem ser objeto de repulsa e de condenação.

Uma coisa é uma pergunta formulada no exercício das suas funções de apresentadora, com o intuito de proporcionar oportunidade para a expressão do repúdio que atos perpetrados por violadores, outra é manifestar uma opinião crítica. A pergunta aconteceu, o comentário não e muito menos a expressão de banalização do crime.

Outra coisa também é a impunidade com que a ofensa gratuita e leviana se espalha , sem controlo, sobretudo nas redes sociais. Os tribunais a quem se recorrerá tratarão de repor a justiça."