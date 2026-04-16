Viseu terá transporte público gratuito nos próximos meses

A Câmara Municipal de Viseu aprovou esta quinta-feira a gratuitidade dos transportes públicos, uma medida que custará um milhão de euros e visa ajudar as famílias e dar resposta aos desafios ambientais.

"Nas próximas semanas, depois do parecer da AMT (Autoridade da Mobilidade e dos Transportes) e da discussão e votação na Assembleia Municipal, podemos colocar em marcha esta gratuitidade", disse aos jornalistas o presidente da autarquia, João Azevedo, no final da reunião de hoje do executivo.

O autarca socialista lembrou que este foi um compromisso político assumido durante a campanha eleitoral e que o orçamento municipal deste ano já contemplava a gratuitidade dos transportes públicos, hoje aprovada por unanimidade.

"Fizemos isto em cinco meses, com estudos de impacto económico-financeiro, tudo o que são pareceres e acompanhamento técnico e legal", frisou, considerando que se trata de "uma decisão histórica e em tempo recorde".

João Azevedo realçou a importância da gratuitidade dos transportes como forma de "dar reposta a medidas de políticas ambientais".

"O nosso objetivo é termos mais pessoas a circular na cidade e no concelho via transportes públicos, por razões ambientais e também pela questão do trânsito que hoje descarrega na cidade de Viseu, dos parques de estacionamento, da mobilidade em segurança e do aumento brutal dos combustíveis", justificou.

Segundo João Azevedo, o executivo está a usar a sua capacidade de decisão política para tentar resolver "um problema que já existe", que são as horas de ponta na cidade, e, ao mesmo tempo, fazer "pedagogia para que as pessoas utilizem mais o transporte público".

O autarca admitiu futuras mudanças de rotas e horários, de forma a se adaptarem melhor às necessidades dos cidadãos, mas lembrou que o contrato com o operador só termina em março de 2027.

"Até lá estamos a preparar o enquadramento para novos horários e novas rotas", garantiu.

Atualmente, no concelho de Viseu as pessoas com menos de 23 anos ou mais de 65 anos e os antigos combatentes já têm direito a transporte público gratuito.