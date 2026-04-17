Agente da PSP esfaqueado dentro de esquadra em Leiria

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve esta sexta-feira um jovem de 19 anos suspeito da prática do crime de homicídio na forma tentada contra um agente da polícia, nas instalações da Esquadra dos Marrazes, no concelho de Leiria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com o Comando Distrital de Leiria da PSP, o incidente ocorreu cerca das 11h05, quando o suspeito, “recorrendo a uma arma branca, desferiu vários golpes sobre um polícia, de 57 anos de idade, atingindo-o em diversas zonas do corpo, incluindo na região do pescoço”.

O agente foi prontamente assistido no local por equipas de emergência médica e transportado para o Hospital de Leiria, onde permanece sob observação clínica.

Após a agressão, o suspeito colocou-se em fuga, mas viria a ser rapidamente localizado. “Foi possível intercetar e deter o indivíduo pouco tempo depois dos factos, graças à pronta resposta dos nossos efetivos.”

As circunstâncias e motivações do ataque ainda não são conhecidas. A investigação transitou, entretanto, para a Polícia Judiciária, que está a apurar todos os contornos do caso.

Em comunicado, a PSP sublinha que “não tolera quaisquer atos de violência contra elementos das forças de segurança ou contra qualquer cidadão”, reforçando o seu “compromisso na defesa da legalidade democrática e na proteção da comunidade”.

A instituição deixou ainda uma mensagem de solidariedade ao agente ferido, desejando-lhe “rápidas melhoras” e garantindo que tudo fará “para que atos como este não se voltem a repetir”.