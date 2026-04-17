- Noticiário das 17h
- 17 abr, 2026
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Operação “Oeste”
Cinco detidos em operação contra tráfico de anabolizantes
17 abr, 2026 - 16:54 • Olímpia Mairos
Ação da Polícia Judiciária contou com o apoio da PSP e da Interpol e apreendeu centenas de embalagens, dinheiro e 11 viaturas.
A Polícia Judiciária (PJ) levou a cabo a operação “Oeste”, que resultou na detenção de cinco pessoas e na apreensão de “centenas de embalagens de substâncias proibidas”.
Segundo o comunicado, a ação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção e decorreu “nas zonas Oeste e da Grande Lisboa”, tendo como objetivo o “cumprimento de um mandado de detenção [...] e 16 mandados de busca e apreensão”.
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As diligências abrangeram “domicílios, uma unidade hospitalar e um estabelecimento prisional”, no âmbito de investigações por “fortes suspeitas da prática dos crimes de tráfico de substâncias e métodos proibidos, branqueamento e peculato”.
As autoridades indicam que “em causa está a comercialização de substâncias anabolizantes e de fármacos sujeitos a receita médica”, bem como “a dissimulação dos lucros dessa atividade ilícita”.
Durante a operação, foram efetuadas “quatro detenções em flagrante delito (três homens e uma mulher)”, pela posse de substâncias proibidas.
No balanço da intervenção, a PJ refere que foram apreendidos “cerca de 10 mil euros em numerário, 11 viaturas” e recolhidos “importantes elementos de prova”, que serão analisados “com vista ao apuramento integral das responsabilidades criminosas”.
A operação contou com o apoio da Interpol e da Polícia de Segurança Pública.
O inquérito está a ser dirigido pelo DIAP de Loures.
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