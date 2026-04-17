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Combater desigualdades “tem de passar por subir salários”

17 abr, 2026 - 11:01 • Hugo Monteiro

EAPN alerta para agravamento das desigualdades em Portugal e defende aumento dos salários e melhor redistribuição da riqueza.

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Num país em que 1% da população concentra cerca de um quarto de toda a riqueza, a Rede Europeia Anti-Pobreza defende que “o combate às desigualdades económicas (…) deve estar no centro do modelo de desenvolvimento económico”.

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A coordenadora da EAPN em Portugal, Maria José Vicente, defende que “tem de haver um investimento no aumento dos salários mínimo e médio”.

Em entrevista à Renascença, a propósito dos números divulgados pelo Jornal de Notícias sobre o agravamento das desigualdades em Portugal, a responsável sublinha que as subidas dos salários “não têm acompanhado o aumento do custo de vida”, um quadro que “agrava, sem dúvida, as desigualdades”.

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Maria José Vicente assinala que Portugal é o “sétimo país com maior nível de desigualdades”, pelo que pede “uma atenção muito específica” para as reduzir, sobretudo com “uma maior redistribuição dos rendimentos”.

A coordenadora defende que “o combate às desigualdades (…) deve estar no centro do modelo de desenvolvimento económico do país”. Para isso, insiste, é necessário “o aumento progressivo (…) do salário mínimo nacional e da mediana do salário médio”, até porque a diferença entre ambos é “muito reduzida”, cerca de 128 euros.

Maria José Vicente sublinha ainda que uma melhor distribuição da riqueza deve ser vista como “um investimento e não como uma despesa”, defendendo medidas que protejam as pessoas em situação de fragilidade e vulnerabilidade.

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