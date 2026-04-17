- Noticiário das 9h
- 17 abr, 2026
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Dois mortos e três feridos num acidente em Odivelas
17 abr, 2026 - 08:01 • Redação com Lusa
[em atualização]
Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, duas com gravidade, numa colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida na madrugada desta sexta-feira no Itinerário Complementar (IC)17 em Odivelas.
Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa adiantou que o alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Sacavém-Algés ao quilómetro 10,4, entre Odivelas e a Pontinha, foi dado às 2h44.
“Do acidente resultaram dois mortos, dois feridos graves e um ligeiro. A estrada esteve cortada até às 7h10 de hoje”, indicou a mesma fonte.
No local estiveram 25 operacionais — bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP e Infraestruturas de Portugal —, com o apoio de 10 veículos.
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