ERC abre procedimento de averiguações sobre o caso que envolve Ana Abrunhosa e a Lusa

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) decidiu abrir um procedimento de averiguações sobre o caso que envolve a presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, depois desta ter feito acusações a um jornalista da Lusa.

Na segunda-feira, o presidente do Sindicato dos Jornalistas (SJ) sublinhou que os jornalistas são escrutinados todos os dias e desafiou Ana Abrunhosa a dizer que "violação grave à ética" fez o jornalista da Lusa João Gaspar.

"Ela [Ana Abrunhosa] questionou se os jornalistas não podem ser escrutinados. São escrutinados todos os dias, como verificamos em vários processos, ultimamente. Não podem é ser punidos ou atacados por escrutinarem quem têm de escrutinar", disse Luís Filipe Simões à saída da ERC.

Em causa está um incidente ocorrido na última reunião camarária, na sequência da publicação de uma notícia sobre a Casa do Cinema de Coimbra, na qual o jornalista da Lusa dava conta de que o espaço está em risco de perder a sua licença por o município não avançar com o plano de reabilitação acordado, referindo que questionou o executivo municipal, mas não obteve resposta.