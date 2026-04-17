Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Operação “Quebra de Confiança”

Idoso acolhido por familiares acaba explorado: PJ deteta esquema com cartões bancários

17 abr, 2026 - 15:58 • Olímpia Mairos

Cartões bancários e procuração terão sido usados para obtenção de vantagens ilegítimas.

A+ / A-

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, realizou na quinta-feira a operação “Quebra de Confiança”, em Ponte de Lima, da qual resultou a constituição de dois arguidos — um homem e uma mulher — suspeitos de crimes económicos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em comunicado, a PJ explica que “a operação insere-se num inquérito que investiga crimes de furto qualificado, abuso de cartão e branqueamento de capitais”, tendo sido igualmente cumpridos mandados de busca domiciliária.

Segundo a investigação, os factos tiveram origem num contexto familiar, envolvendo uma vítima septuagenária em situação de especial vulnerabilidade, acolhida por familiares que terão explorado os seus meios de pagamento.

Foram recolhidos fortes indícios da utilização não autorizada de cartões bancários”, indica a PJ.

A polícia estima que o prejuízo ultrapasse os 10 mil euros. “Os valores foram utilizados em despesas pessoais, levantamentos em numerário e transferências para plataformas de jogo online”.

Durante a operação, foram apreendidos documentos e equipamentos informáticos relevantes para a investigação. Além disso, apurou-se que os suspeitos — primos da vítima — terão obtido uma procuração com amplos poderes, incluindo a possibilidade de alienação de bens.

Foram celebrados contratos-promessa de compra e venda, entretanto revogados”, revela a PJ.

A investigação continua em curso, com a análise do material recolhido, visando “o completo apuramento dos factos e a responsabilização criminal dos envolvidos”.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Ponte de Lima.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 17 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)