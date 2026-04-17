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- 17 abr, 2026
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Operação “Quebra de Confiança”
Idoso acolhido por familiares acaba explorado: PJ deteta esquema com cartões bancários
17 abr, 2026 - 15:58 • Olímpia Mairos
Cartões bancários e procuração terão sido usados para obtenção de vantagens ilegítimas.
A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, realizou na quinta-feira a operação “Quebra de Confiança”, em Ponte de Lima, da qual resultou a constituição de dois arguidos — um homem e uma mulher — suspeitos de crimes económicos.
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Em comunicado, a PJ explica que “a operação insere-se num inquérito que investiga crimes de furto qualificado, abuso de cartão e branqueamento de capitais”, tendo sido igualmente cumpridos mandados de busca domiciliária.
Segundo a investigação, os factos tiveram origem num contexto familiar, envolvendo uma vítima septuagenária em situação de especial vulnerabilidade, acolhida por familiares que terão explorado os seus meios de pagamento.
“Foram recolhidos fortes indícios da utilização não autorizada de cartões bancários”, indica a PJ.
A polícia estima que o prejuízo ultrapasse os 10 mil euros. “Os valores foram utilizados em despesas pessoais, levantamentos em numerário e transferências para plataformas de jogo online”.
Durante a operação, foram apreendidos documentos e equipamentos informáticos relevantes para a investigação. Além disso, apurou-se que os suspeitos — primos da vítima — terão obtido uma procuração com amplos poderes, incluindo a possibilidade de alienação de bens.
“Foram celebrados contratos-promessa de compra e venda, entretanto revogados”, revela a PJ.
A investigação continua em curso, com a análise do material recolhido, visando “o completo apuramento dos factos e a responsabilização criminal dos envolvidos”.
O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Ponte de Lima.
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