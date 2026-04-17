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Operadores de transporte de Lisboa unem-se contra vandalismo

17 abr, 2026 - 15:26 • Olímpia Mairos

Parceria entre operadores e a Infraestruturas de Portugal responde a prejuízos de milhões e aposta na sensibilização dos mais jovens para proteger o transporte público.

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Pela primeira vez, os principais operadores de transporte público da Área Metropolitana de Lisboa, em conjunto com a Infraestruturas de Portugal, avançaram com uma ação coordenada para combater o vandalismo no sistema de mobilidade.

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Em comunicado, é explicado que a iniciativa marca uma resposta inédita e conjunta a um problema que tem vindo a agravar-se.

Entre os participantes estão a Carris, a CP - Comboios de Portugal, o Metropolitano de Lisboa, a Fertagus e a Transtejo Soflusa, entre outros operadores coordenados pela Transportes Metropolitanos de Lisboa.

Prejuízos de milhões e impacto nos passageiros

Entre 2023 e 2025, os atos de vandalismo registaram um aumento significativo, gerando prejuízos diretos de cerca de 3 milhões de euros.

Não estamos apenas a falar de custos financeiros. O vandalismo traduz-se em atrasos, veículos imobilizados e numa experiência de viagem degradada para os passageiros”, lê-se no comunicado.

Os operadores alertam ainda que o fenómeno provoca indisponibilidade de equipamentos, reforço de custos operacionais e aumento da perceção de insegurança entre os utilizadores.


“O quarto desarrumado”: uma campanha com mensagem direta

A campanha aposta numa metáfora simples — “o quarto desarrumado” — para aproximar o problema do quotidiano, sobretudo dos mais jovens.

O espaço público é um espaço de todos, e o seu cuidado começa em cada um”, lê-se.

Com o lema “Escolhe marcar a diferença, não o transporte”, a iniciativa apela a uma mudança de comportamentos e a uma maior responsabilidade coletiva.

A campanha arranca com forte presença digital e nos próprios veículos e estações, estendendo-se posteriormente a ações diretas em escolas, com foco nos públicos mais jovens, porque consideram os operadores “é essencial apostar na prevenção e na educação para garantir mudanças duradouras”.

Mais do que uma campanha, trata-se de uma mudança de paradigma no setor da mobilidade.

Pela primeira vez, todo o setor atua de forma coordenada para enfrentar um problema comum”, sublinham os promotores da iniciativa, em comunicado conjunto.

O objetivo é claro: reduzir o vandalismo, melhorar a experiência de viagem e reforçar a qualidade e fiabilidade do transporte público.

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