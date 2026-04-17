Operadores de transporte de Lisboa unem-se contra vandalismo

Pela primeira vez, os principais operadores de transporte público da Área Metropolitana de Lisboa, em conjunto com a Infraestruturas de Portugal, avançaram com uma ação coordenada para combater o vandalismo no sistema de mobilidade.

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Em comunicado, é explicado que a iniciativa marca uma resposta inédita e conjunta a um problema que tem vindo a agravar-se.

Entre os participantes estão a Carris, a CP - Comboios de Portugal, o Metropolitano de Lisboa, a Fertagus e a Transtejo Soflusa, entre outros operadores coordenados pela Transportes Metropolitanos de Lisboa.

Prejuízos de milhões e impacto nos passageiros

Entre 2023 e 2025, os atos de vandalismo registaram um aumento significativo, gerando prejuízos diretos de cerca de 3 milhões de euros.

“Não estamos apenas a falar de custos financeiros. O vandalismo traduz-se em atrasos, veículos imobilizados e numa experiência de viagem degradada para os passageiros”, lê-se no comunicado.

Os operadores alertam ainda que o fenómeno provoca indisponibilidade de equipamentos, reforço de custos operacionais e aumento da perceção de insegurança entre os utilizadores.