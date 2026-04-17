PJ detém três suspeitos no Minho em operação contra tráfico de droga e associação criminosa

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve dois homens e uma mulher no Baixo Minho, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento e tráfico de armas.

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Em comunicado, a PJ explica que “esta operação resulta do desenvolvimento de diligências de investigação em curso”, acrescentando que o processo já levou à realização de dez detenções anteriores — nove homens e uma mulher.

Segundo a nota, “por decisão judicial, sete dos arguidos ficaram em prisão preventiva”, evidenciando a gravidade dos factos em investigação.

Da operação policial realizada na quinta-feira resultou ainda a apreensão de produto estupefaciente e outros elementos com relevância probatória. “Foram recolhidos indícios importantes para o avanço da investigação”, adianta a PJ.

Os três detidos, com idades entre os 38 e os 47 anos, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

O inquérito é dirigido pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão.