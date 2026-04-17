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Crime
PJ detém três suspeitos no Minho em operação contra tráfico de droga e associação criminosa
17 abr, 2026 - 16:21 • Olímpia Mairos
Operação já soma 13 detenções e levou à prisão preventiva de sete arguidos por crimes ligados ao tráfico e armas.
A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve dois homens e uma mulher no Baixo Minho, no âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento e tráfico de armas.
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Em comunicado, a PJ explica que “esta operação resulta do desenvolvimento de diligências de investigação em curso”, acrescentando que o processo já levou à realização de dez detenções anteriores — nove homens e uma mulher.
Segundo a nota, “por decisão judicial, sete dos arguidos ficaram em prisão preventiva”, evidenciando a gravidade dos factos em investigação.
Da operação policial realizada na quinta-feira resultou ainda a apreensão de produto estupefaciente e outros elementos com relevância probatória. “Foram recolhidos indícios importantes para o avanço da investigação”, adianta a PJ.
Os três detidos, com idades entre os 38 e os 47 anos, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.
O inquérito é dirigido pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão.
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