Porto avança com proposta para ter transportes gratuitos em toda a Área Metropolitana

O Porto vai avançar com a gratuitidade dos transportes públicos na área metropolitana. A proposta de contrato com a Transportes Metropolitanos do Porto (TMP) vai a votos esta terça-feira, dia 21 de abril, na reunião da Câmara Municipal do Porto que, segundo o Jornal de Notícias, já reservou 10,25 milhões de euros este ano para a implementação do programa.

Atualmente, já existem no Porto regimes de gratuitidade dos transportes públicos para jovens estudantes até aos 23 anos, segundo determinados critérios, e no município do Porto para residentes com idades entre os 13 e os 18 anos, em zonas definidas.

Há ainda o 65+ gratuito para quem tem 65 anos ou mais, que é válido para autocarros da STCP, para o Metro do Porto e para os comboios na Área Metropolitana.

Com a proposta, segundo o jornal, os portuenses terão acesso a transportes grátis através do cartão Porto., que já oferece 22 viagens por ano. A nova modalidade irá substituir o sistema atual, cobrindo o território da Área Metropolitano do Porto, e não só do concelho do Porto.