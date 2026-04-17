Português extraditado de França por tentativa de homicídio em Viseu

A Polícia Judiciária (PJ) concretizou na quinta-feira a extradição de França de um português, de 30 anos, "fortemente indiciado" pela prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em Viseu em 2025, foi divulgado esta sexta-feira.

Segundo um comunicado da PJ, o suspeito, que ficou em prisão preventiva por decisão judicial, foi entregue pelas autoridades francesas à Polícia Judiciária no Aeroporto Internacional de Marselha.

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A PJ adiantou que os factos aconteceram a 30 de julho de 2025, na sequência de uma discussão, "tendo a vítima sido esfaqueada, em várias zonas do corpo, provocando-lhe ferimentos de extrema gravidade e que colocaram a sua vida em perigo".

"Após o crime, o suspeito colocou-se em fuga para o estrangeiro, tendo sido posteriormente localizado em França, no âmbito da cooperação policial internacional, onde viria a ser detido no passado dia 2 de fevereiro, dando-se início ao procedimento para a sua entrega às autoridades portuguesas", acrescentou ainda a PJ.