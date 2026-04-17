Promessas de carros baratos escondiam burla: casal detido após esquema de 170 mil euros

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na Madeira, um casal suspeito de vários crimes de burla, que terão lesado cerca de uma dezena de vítimas em mais de 170 mil euros.

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Em comunicado, a PJ refere que a detenção foi efetuada “fora de flagrante delito”, na sequência de mandados emitidos pelo Ministério Público da Ponta do Sol.

Segundo as autoridades, os suspeitos estão “fortemente indiciados pela prática de dez crimes de burla qualificada e três crimes de burla simples”, sendo que a atividade criminosa “ter-se-á iniciado, pelo menos, em novembro de 2024”.

O esquema passava por fazerem-se passar por “importadores de viaturas automóveis”, alegando que os veículos estavam penhorados na Alemanha. As vítimas eram levadas a acreditar que os carros seriam legalizados e transportados para a Madeira a preços muito aliciantes, o que nunca se concretizou.

Para dar credibilidade ao esquema, o casal exibia sinais exteriores de riqueza, apresentando-se com viaturas de alta cilindrada e grandes quantias de dinheiro em numerário.

A PJ acrescenta que o homem, de 35 anos, “já cumpriu pena de prisão pelo mesmo tipo de crimes”.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Funchal para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.