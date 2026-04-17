Quatro feridos em colisão na EN235 no concelho de Albufeira

Quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, ocorrida na madrugada desta sexta-feira na Estrada Nacional 395 em Ferreiras, em Albufeira, estando às 6h20 a via interrompida, segundo a proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve adiantou à Lusa que na colisão, que ocorreu na zona de Ferreiras, duas pessoas ficaram feridas com gravidade e outras duas sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas aos hospitais de Faro e Portimão.

A mesma fonte indicou que a estrada estava às 6h20 interrompida ao trânsito para limpeza da via.

No local estiveram 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.

O alerta para o acidente foi dado às 4h54.