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Quatro feridos em colisão na EN235 no concelho de Albufeira
17 abr, 2026 - 07:03 • Lusa
O alerta para o acidente foi dado às 4h54.
Quatro pessoas ficaram feridas, duas das quais com gravidade, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros, ocorrida na madrugada desta sexta-feira na Estrada Nacional 395 em Ferreiras, em Albufeira, estando às 6h20 a via interrompida, segundo a proteção civil.
Fonte do Comando Sub-Regional do Algarve adiantou à Lusa que na colisão, que ocorreu na zona de Ferreiras, duas pessoas ficaram feridas com gravidade e outras duas sofreram ferimentos ligeiros, tendo sido transportadas aos hospitais de Faro e Portimão.
A mesma fonte indicou que a estrada estava às 6h20 interrompida ao trânsito para limpeza da via.
No local estiveram 15 operacionais, com o apoio de seis veículos.
O alerta para o acidente foi dado às 4h54.
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