SATA Air Açores reorganiza operação para minimizar efeitos da greve do IPMA

A SATA Air Açores está a reorganizar a operação e a reacomodar passageiros afetados esta sexta-feira por cancelamentos de voos, devido à greve dos trabalhadores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), indicou a companhia aérea.

Num comunicado enviado à agência Lusa, a companhia aérea pública açoriana refere que "está a reorganizar a sua operação e a reacomodar os passageiros afetados pelos cancelamentos em voos alternativos, que serão realizados logo que as condições operacionais o permitam".

A operação aérea da SATA Air Açores (responsável pelas ligações interilhas) ficou condicionada durante a tarde desta sexta-feira, devido à "ausência de informação meteorológica essencial" prestada pelo IPMA.

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"A indisponibilidade destes serviços, considerados críticos para a operação aérea interilhas, provocou o atraso de vários voos e o cancelamento de 10 voos até ao momento impedindo temporariamente a realização de ligações aéreas para várias ilhas do arquipélago dos Açores", indica a companhia aérea numa nota divulgada pelas 16h00 horas locais (mais uma hora no fuso horário de Lisboa).