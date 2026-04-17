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Três anos de internamento em centro educativo para jovem que matou mãe em Vagos

17 abr, 2026 - 12:07 • Lusa

Tribunal deu como provado que o jovem matou a mãe com dois tiros na cabeça. Jovem não se emocionou ao descrever o homicídio, tendo mantido a mesma expressão facial.

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O Tribunal de Família e Menores de Aveiro aplicou esta sexta-feira ao jovem acusado de matar a mãe em Vagos a medida tutelar educativa de internamento em centro educativo, em regime fechado, pelo período de três anos.

Durante a leitura da decisão, a juíza presidente disse que o tribunal deu como provado que o jovem matou a mãe com dois tiros na cabeça.

O tribunal teve em conta o depoimento do jovem que confessou o crime, descrevendo com precisão os factos. A juíza referiu ainda que o jovem não se emocionou, tendo mantido a mesma expressão facial quando descreveu a forma como deu os dois tiros na mãe e sem apontar qualquer razão para atentar contra a vida da mãe.

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