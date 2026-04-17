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UGT vai convocar secretariado nacional extraordinário para decidir se dá acordo a lei laboral

17 abr, 2026 - 18:47 • Lusa

Secretário-geral da UGT admite convocar reunião extraordinária para decidir posição sobre alterações à lei laboral. Confederações empresariais manifestam concordância com a proposta mais recente do Governo.

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[Em atualização.]

O secretário-geral da UGT disse hoje que vai convocar um secretariado nacional extraordinário para decidir se dá ou não acordo às alterações à lei laboral, enquanto as confederações empresariais afirmaram concordar com a última versão proposta.

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Estas posições foram transmitidas no final de uma reunião com a ministra do Trabalho, em Lisboa.

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