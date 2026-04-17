Urgência regional em Loures regista 201 partos no primeiro mês de atividade

Apesar do encerramento da urgência de obstetrícia em Vila Franca de Xira, o hospital mantém em funcionamento a restante atividade, incluindo partos programados e consultas abertas de ginecologia e obstetrícia para doença aguda não urgente.

De acordo com os dados, as utentes provenientes da ULS do Estuário do Tejo, que integra o Hospital Vila Franca de Xira, representaram 27% das admissões e 25% dos partos realizados neste período.

A Urgência Centralizada de Ginecologia e Obstetrícia de Loures-Odivelas/Estuário do Tejo entrou em funcionamento no passado dia 16 de março e concentra os casos urgentes da região, incluindo os reencaminhados do Hospital de Vila Franca de Xira, cuja urgência encerrou por falta de profissionais.

"No mesmo período, foram contabilizadas 1.409 admissões , um indicador que traduz um ligeiro aumento da atividade assistencial", adiantou à agência Lusa a Unidade Local de Saúde (ULS) de Loures/Odivelas, que faz "um balanço positivo" do primeiro mês de funcionamento da urgência centralizada.

A primeira urgência regional de ginecologia e obstetrícia do país em funcionamento no Hospital de Loures registou 201 partos no primeiro mês de atividade , em linha com os valores do início do ano, segundo um balanço divulgado esta sexta-feira.

Os sindicatos alegam que a medida foi tomada sem t(...)

Dados avançados à Lusa pela ULS Estuário do Tejo indicam que foram realizados 51 partos no Hospital Vila Franca de Xira, entre 16 de março e 15 de abril, números que estão em linha com os do primeiro trimestre de 2026.

Segundo os dados foram realizados 44 partos em janeiro, 62 em fevereiro e 67 em março.

A ULS do Estuário do Tejo salienta que estes números representam "um crescimento muito significativo" relativamente ao último trimestre de 2025 que foram realizados 30 partos em outubro, 29 em novembro e 42 em dezembro.

"O bom desempenho de 2026 resulta do investimento que está a ser realizado no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, nomeadamente a contratação de médicos, a recuperação das cirurgias e a criação de uma Consulta Aberta no Hospital", salienta.

Em março, realizaram-se 21 consultas abertas de obstetrícia e 10 de ginecologia, números que aumentaram na primeira metade de abril para 27 e 11, respetivamente.

Foram ainda realizadas oito cirurgias de ginecologia em março, retomando uma atividade que estava suspensa desde agosto de 2025.

A urgência regional de ginecologia e obstetrícia foi o modelo encontrado pelo Ministério da Saúde para minimizar os constrangimentos dos serviços de urgência desta especialidade, devido à carência de médicos suficientes para preencher as escalas, e que têm sido mais evidente na Península de Setúbal, onde abriu a segunda urgência regional de obstetrícia na quarta-feira.