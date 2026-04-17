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Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal

17 abr, 2026 - 11:47 • Olímpia Mairos

Entre montanhas, tradições e paisagens únicas, Vinhais revela-se através de uma das maiores redes de turismo ativo do país.

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Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais
Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais
Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais
Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais
Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais
Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais
Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais
Vinhais lança rede de turismo ativo com quase 2.000 km de percursos únicos em Portugal. Foto: Câmara Vinhais

O município de Vinhais acaba de lançar, em simultâneo, a reestruturação da Rede de Percursos Pedestres e do Centro Cyclin’ Vinhais, num projeto que reúne 42 itinerários e cerca de 1.700 quilómetros de trilhos e estradas sinalizados.

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De acordo com a autarquia, a iniciativa abrange todas as freguesias do concelho e afirma-se como uma aposta inédita no interior do país, posicionando Vinhais como um destino de referência no turismo de natureza e ativo em Portugal.

Um território singular

Vinhais distingue-se pela sua paisagem excecional, onde o Parque Natural de Montesinho ocupa quase metade do território. A presença de espécies emblemáticas como o lobo ibérico e a águia-real, aliada a bosques de carvalhos e castanheiros, rios de grande pureza e aldeias tradicionais em pedra, cria um cenário único.

A riqueza cultural evidencia-se em tradições como os Caretos de Ousilhão, A Morte e os Diabos e a Festa da Cabra e do Canhoto, reforçando a identidade do território.

A autarquia destaca que este projeto nasce da convicção de que o concelho tem capacidade para se afirmar como destino turístico de excelência, com uma cobertura geográfica ampla e estratégica, que vai do coração do Parque Natural às zonas menos exploradas do sul do concelho.

A identidade local reforça-se ainda através da gastronomia, com destaque para o fumeiro de Vinhais (IGP) e a castanha, elementos centrais da cultura e da paisagem.

Cada percurso foi desenhado com foco na autenticidade e diferenciação, privilegiando locais com verdadeiro interesse turístico e potencial de atração, realça a autarquia.

Rede Pedestre: 22 percursos e 255 km

A nova rede pedestre integra 22 percursos circulares — dos quais 15 são inéditos — num total de 255 quilómetros, em processo de homologação pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Inclui opções para famílias e também percursos exigentes com mais de 20 km, todos com pontos de interesse naturais, históricos e culturais sinalizados.

Destacam-se os 11 percursos no Parque Natural de Montesinho e outros que revelam zonas menos conhecidas, como o rio Rabaçal, os soutos centenários de Celas e os moinhos e caminhos históricos em xisto.

Centro Cyclin’ Vinhais: mais de 1.400 km em duas rodas

A renovação do Centro Cyclin’ Vinhais inclui 26 percursos homologados, distribuídos por BTT, Gravel e ciclismo de estrada, somando mais de 1.400 quilómetros.

Os percursos variam entre circuitos familiares e trilhos de elevada exigência, com grandes distâncias e desníveis acentuados.

As rotas de cicloturismo atravessam a Serra da Coroa, contornam o Parque Natural de Montesinho e estendem-se até Espanha, passando por Hermisende, A Gudiña e A Mezquita.

Segundo a autarquia, esta dimensão transfronteiriça reforça a atratividade do projeto, convidando visitantes internacionais a descobrir Vinhais — e a sua gastronomia, onde se destacam o fumeiro e a castanha.

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