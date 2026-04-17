Viu um arco-íris à volta do sol? Não se assuste, é um anel solar

Ao início da tarde desta sexta-feira, um efeito incomum nos céus de Portugal levou a que o Sol ficasse rodeado por um círculo arco-íris.

O fenómeno, apesar de impressionante, não é assim tão incomum. A ciência explica. Este efeito ótico chama-se "anel solar" e leva a que se forme um anel ou arco à volta do Sol, provocado pela refração da luz — ou seja, o desvio da luz — por cristais de gelo que estão depositados em nuvens altas.

Com isto, é criado um anel colorido, que geralmente assume tons avermelhados no interior e azulados no exterior.

O próprio Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) explica o fenómeno ótico pela "presença de nuvens do tipo cirrostratus e é devido ao ângulo de incidência da radiação solar ou a luz da Lua com a camada de cirrostratus".

Este acontece quando os raios do Sol encontram cristais de gelo neste tipo de nuvens, que dão origem a um anel parcial ou total.

Este anel é visível de dia, mas também existem anéis lunares que podem ser visíveis de noite. O fenómeno pode ainda indicar a chegada de humidade e, por vezes, chuva nos dias seguintes.