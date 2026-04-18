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Liga dos Bombeiros
Bombeiros admitem romper acordo com INEM por falta de pagamentos
18 abr, 2026 - 09:37 • Teresa Almeida
António Nunes alerta para dívida de milhões e leva tema ao Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros este sábado.
O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, admitiu à Renascença que os bombeiros podem avançar para a denúncia do acordo com o INEM, devido à falta de pagamentos que se arrasta desde o início do ano.
A possibilidade deverá ser analisada no Conselho Nacional da Liga que se realiza este sábado, numa altura em que a tensão entre as associações humanitárias e o INEM está a intensificar-se.
“Uma das medidas que pode vir a ser tomada é a denúncia do acordo que os bombeiros têm com o INEM”, afirmou António Nunes, explicando que, nesse cenário, caberia depois ao instituto negociar diretamente com cada uma das 464 associações e corpos de bombeiros do país.
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O responsável criticou o modelo atual, sublinhando que o acordo coletivo permite controlar custos e garantir previsibilidade financeira. “Deixar de haver um acordo global significa passar para negociações individuais, com maior instabilidade”, alertou.
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No centro do conflito está o atraso nos pagamentos. Segundo a Liga, estão por liquidar verbas desde 1 de janeiro, incluindo os meses de janeiro, fevereiro e março. “Já estamos em abril e ainda não recebemos esses valores”, disse António Nunes.
O impacto financeiro é significativo, já que “mensalmente estamos a falar de cerca de nove a dez milhões de euros. Só em dois meses, são pelo menos 20 milhões em dívida”, afirmou.
A situação está a colocar forte pressão sobre as associações humanitárias. “Os bombeiros voluntários estão profundamente desgastados com o sistema”, referiu, alertando para dificuldades em manter a operação face à falta de liquidez.
Segundo António Nunes, o problema já foi comunicado ao Governo e também ao presidente da República, António José Seguro.
Perante este cenário, a Liga admite avançar com medidas mais firmes. “Não conseguimos manter as associações nesta aflição financeira permanente”, sublinhou.
O Conselho Nacional deste sábado deverá agora avaliar os próximos passos, num momento que pode marcar uma rutura inédita entre os bombeiros e o INEM.
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