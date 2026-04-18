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Freguesia de São Vicente
Estátua de Natália Correia vandalizada com símbolos nazis em Lisboa
18 abr, 2026 - 14:37 • Lara Castro
A junta informa que a limpeza e reparação da instalação foram feitas de imediato.
A estátua em homenagem a Natália Correia foi vandalizada com "simbologia de ódio", num ato que a Junta de Freguesia de São Vicente considera um "ataque ao património" e à "memória coletiva".
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Numa nota de repúdio publicada nas redes socias, a Junta de Freguesia de São Vicente manifesta “profunda indignação” perante o sucedido, sublinhando que a poeta, escritora e antiga deputada continua a ser “uma das vozes mais corajosas e disruptivas” da história contemporânea portuguesa.
A autarquia condena o ato, considerando que “vandalizar a memória de Natália Correia é tentar, inutilmente, silenciar os valores da inteligência, da insubmissão e da democracia” que a autora representou.
A junta informa que a limpeza e reparação da instalação foram feitas de imediato, acrescentando que este e outros casos recentes, incluindo alegados ataques a habitações, serão comunicados às autoridades.
O presidente da junta, André Biveti, garante que o executivo vai continuar a combater atos de vandalismo e de degradação do património, defendendo que “numa sociedade livre, justa e plural, o ódio e o obscurantismo não têm lugar”.
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