Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fraudes com cursos de português para imigrantes denunciadas, Ministério Público investiga

18 abr, 2026 - 09:06 • Lusa

Os cursos de PLA são promovidos por estabelecimentos de ensino da rede pública, a rede de centros do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) e a rede de Centros Qualifica, além de empresas privadas que estabelecem protocolos com as entidades oficiais.

A+ / A-

Várias situações de fraude relacionadas com cursos de Português Língua de Acolhimento (PLA) e a respetiva certificação foram denunciadas ao Ministério Público, que abriu um inquérito às que foram reencaminhadas por um organismo do Ministério da Educação.

Estas formações são muito procuradas por imigrantes que não falam português, sobretudo porque no final são certificadas com um diploma que faz prova para efeitos de pedido de concessão de autorização de residência permanente, de concessão de estatuto de residente de longa duração e de nacionalidade portuguesa.

Fonte do gabinete do ministro da Educação disse à Lusa que foram reportadas à Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP) situações de fraude relacionadas com os custos e a obtenção de certificados em entidades que não se enquadram nas entidades promotoras previstas na legislação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As três queixas que, desde 2025, deram entrada na ANQEP foram remetidas para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), um órgão do Ministério Público de Portugal, segundo a mesma fonte.

À Lusa, fonte do Ministério Público disse que factos constantes de denúncia reencaminhada para o DCIAP pela ANQEP estão a ser objeto de um inquérito que corre termos no Ministério Público do Seixal.

Megaoperação contra fraude bancária leva à detenção de 18 suspeitos

Operação “Swipe and Cash”

Megaoperação contra fraude bancária leva à detenção de 18 suspeitos

Esquema com cartões contrafeitos gerou mais de 500(...)

A ANQEP foi, entretanto, extinta por fusão, sendo as atribuições deste organismo transferidas para a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, o Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP), o Instituto da Educação, Qualidade e Avaliação e as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional.

Para o Ministério Público foram igualmente encaminhadas as situações suspeitas de fraude de que o IEFP teve conhecimento - em algumas situações alertado por responsáveis da Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA), que desconfiaram dos certificados apresentados -- e que envolveram a utilização abusiva do símbolo deste instituto, conforme disse à Lusa a diretora do Departamento de Formação Profissional do IEFP, Luz Pessoa e Costa.

A diretora do Centro de Avaliação e Certificação de Português Língua Estrangeira (CAPLE), uma unidade orgânica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, disse à Lusa que as situações suspeitas de fraude denunciadas a este centro foram transmitidas à AIMA.

Nélia Alexandre disse desconhecer o desenvolvimento que foi dado a essas situações.

Mau tempo: Autarca de Proença-a-Nova denuncia "muita fraude" nos pedidos de apoio

Presidência aberta

Mau tempo: Autarca de Proença-a-Nova denuncia "muita fraude" nos pedidos de apoio

João Lobo acompanhou o primeiro dia de Presidência(...)

Em 2019, um ano antes da entrada em vigor da legislação que criou os cursos de PLA, até então designados Português Para Todos (PPT), o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desmantelou um esquema de falsificação de documentos com vista à atribuição da nacionalidade e residência portuguesa.

O esquema passava pela emissão fraudulenta de certificados de conhecimento da língua portuguesa com vista à concessão de autorização de residência permanente, estatuto de residente de longa duração e atribuição da nacionalidade portuguesa.

Na altura, a documentação recolhida permitiu apurar que várias centenas de pessoas, maioritariamente da Europa de Leste, terão obtido fraudulentamente certificados de conhecimento de língua portuguesa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 11h
  • 18 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)