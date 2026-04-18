Administração Interna
Governo promete solução "nos próximos dias" para dívidas do INEM aos bombeiros
18 abr, 2026 - 20:29 • Lusa
Ministro Luís Neves garante que o socorro não vai faltar, depois de conhecida uma dívida às corporações de bombeiros de cerca de 20 milhões de euros.
O ministro da Administração Interna, Luís Neves, prometeu hoje que o Governo vai encontrar, "nos próximos dias, uma solução" para resolver as dívidas do INEM aos bombeiros e afiançou que o socorro não vai faltar.
Para Luís Neves, que falava aos jornalistas em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, "não há rutura" entre a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
"Quero dizer uma palavra de grande conforto aos portugueses, que não vai deixar de haver socorro e o Governo, nos próximos dias, encontrará uma solução para resolver a questão colocada pela Liga dos Bombeiros Portugueses", garantiu o ministro que tutela a Administração Interna.
Luís Neves falava aos jornalistas sobre a decisão aprovada hoje por unanimidade pelo Conselho Nacional da LBP de rescindir o acordo de cooperação assinado, em 2025, com o INEM para a prestação de socorro pré-hospitalar.
Esta decisão foi anunciada pelo presidente da LBP, António Nunes, que precisou que o valor em dívida às corporações de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros".
