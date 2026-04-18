- Noticiário das 14h
- 18 abr, 2026
-
Abusos na Igreja
Grupo Vita fala de "alívio enorme" das vítimas depois de Governo anunciar isenção de impostos
18 abr, 2026 - 11:39 • Teresa Almeida
A psicóloga Rute Agulhas destaca também a importância da previsibilidade no valor a receber. "Não saber se o valor seria reduzido criava ainda mais sofrimento”, afirma.
A psicóloga Rute Agulhas, do Grupo VITA, em declarações à Renascença, fala num impacto imediato da decisão “É um alívio enorme. Há pessoas envolvidas nestes processos há anos e esta compensação, não apagando a dor, é um reconhecimento possível.” “São processos muito demorados e há pessoas envolvidas há anos”, acrescentou.
A reação surge depois do anúncio, esta manhã, que vai avançar com uma proposta de lei para excluir da tributação em IRS as compensações financeiras atribuídas às vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja Católica em Portugal.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.
A decisão foi comunicada, esta manhã, pelo Ministério das Finanças, liderado por Miranda Sarmento, e será apresentada ao Parlamento.
Governo quer excluir tributação sobre as compensações das vítimas de abusos na Igreja
Os casos ocorreram no contexto da Igreja Católica (...)
Rute Agulhas destaca também a importância da previsibilidade no valor a receber, sublinhando que a incerteza sobre uma eventual tributação agravava a ansiedade das vítimas “tenho acompanhado diariamente a angústia destas pessoas. Não saber se o valor seria reduzido criava ainda mais sofrimento.”
Para a responsável do grupo VITA, a decisão do Governo representa também um sinal político relevante, “há aqui uma sensação de justiça e de alinhamento com o bem-estar das vítimas. Uma eventual tributação seria uma revitimização e profundamente injusta.”
O Ministério das Finanças esclarece ainda que esta medida terá aplicação mais ampla, abrangendo outras situações semelhantes de compensações atribuídas a vítimas de abusos sexuais, independentemente do contexto em que ocorreram.
- Noticiário das 14h
- 18 abr, 2026
-
- Governo quer excluir tributação sobre as compensações das vítimas de abusos na Igreja
- Abusos. Igreja atribui 45 mil euros como valor máximo de compensação a vítimas
- Abusos sexuais. Igreja começou a notificar todas as pessoas que apresentaram pedidos de compensação
- Igreja definiu compensações financeiras às vítimas de abusos
- Governo recua: Trabalhadores em "lay-off" simplificado com 2/3 do salário em vez de 100%
- Governo quer excluir tributação sobre as compensações das vítimas de abusos na Igreja
- Abusos. Igreja atribui 45 mil euros como valor máximo de compensação a vítimas
- Abusos sexuais. Igreja começou a notificar todas as pessoas que apresentaram pedidos de compensação
- Igreja definiu compensações financeiras às vítimas de abusos
- Governo recua: Trabalhadores em "lay-off" simplificado com 2/3 do salário em vez de 100%