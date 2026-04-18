INEM admite dívidas aos bombeiros e invoca "necessidade de reforço orçamental"

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) invocou esta sexta-feira a "necessidade de reforço orçamental" próprio para justificar a existência de dívidas aos bombeiros pela assistência pré-hospitalar prestada pelas corporações, garantindo estar disponível para dialogar.

"O INEM reconhece a existência de valores em regularização no âmbito da execução do acordo com os seus parceiros, situação que decorre da necessidade de reforço orçamental do Instituto, o que será resolvido por via da revisão orgânica em curso", confirmou este sábado, num esclarecimento remetido à Lusa, o organismo.

O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) aprovou este sábado por unanimidade rescindir o acordo de cooperação assinado em 2025 com o INEM para a prestação de socorro pré-hospitalar, anunciou hoje o presidente da organização, precisando que o valor em dívida às corporações de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros".

"A questão não é o valor, é o incumprimento do contrato", afirmou, em declarações à Lusa, António Nunes.

Na nota, o INEM não confirma o montante referido pela LBP, mas assegura "que os pagamentos estão fechados até janeiro deste ano" e que, em relação a fevereiro, uma componente está paga e a outra "em processamento na próxima semana".

"Quanto ao acordo para 2026, embora se tenha chegado a um entendimento, não é possível aplicá-lo de imediato, no atual quadro de financiamento, sob pena de agravar a situação para todos os parceiros", acrescenta o INEM.