Liga dos Bombeiros vai rescindir acordo com o INEM para assistência pré-hospitalar

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) vai rescindir o acordo de cooperação com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para a prestação de socorro pré-hospitalar, disse hoje à Lusa o presidente da organização.

Segundo António Nunes, a decisão de denunciar o contrato por incumprimento por parte do INEM foi aprovada hoje de manhã por unanimidade no Conselho Nacional da LBP e irá efetivar-se 120 depois de o Instituto ser notificado da rescisão.

Atualmente, o valor em dívida às associações humanitárias de bombeiros é de "cerca de 20 milhões de euros", precisou o presidente da Liga.

Esta manhã, O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, admitia à Renascença que os bombeiros podem avançar para a denúncia do acordo com o INEM, devido à falta de pagamentos que se arrasta desde o início do ano.

A possibilidade deverá ser analisada no Conselho Nacional da Liga que se realiza este sábado, numa altura em que a tensão entre as associações humanitárias e o INEM está a intensificar-se.

“Uma das medidas que pode vir a ser tomada é a denúncia do acordo que os bombeiros têm com o INEM”, afirmou António Nunes, explicando que, nesse cenário, caberia depois ao instituto negociar diretamente com cada uma das 464 associações e corpos de bombeiros do país.