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Mar continua perigoso apesar do calor, avisa Autoridade Marítima

18 abr, 2026 - 11:31 • Teresa Almeida

Autoridade Marítima Nacional garante que não há reforço especial de meios, mas mantém vigilância ativa numa altura em que a subida das temperaturas leva mais pessoas às praias. O alerta é claro: o mar ainda tem comportamento de inverno e os riscos são elevados.

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A Autoridade Marítima Nacional vai manter vigilância apertada nos próximos dias, apesar de não estar prevista nenhuma operação especial associada à subida das temperaturas.

O porta-voz, Ricardo Sá Granja, explicou à Renascença que existe um dispositivo permanente em funcionamento durante todo o ano, composto por 372 elementos da Polícia Marítima e 110 tripulantes das estações salva-vidas, distribuídos pelos 27 comandos locais e pelas 27 estações espalhadas pelo país.

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No total, são cerca de 482 operacionais que asseguram este dispositivo base de salvamento.

Já durante o período das férias escolares da Páscoa, houve um reforço pontual com 16 militares da Marinha, “mas fora dessas alturas não está previsto qualquer aumento significativo de meios até ao início da época balnear”.

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Ainda assim, a Autoridade Marítima deixa um alerta claro: a segurança começa em cada pessoa.

Com mais de 300 quilómetros de costa, é impossível garantir vigilância em todo o lado, sobretudo numa fase em que muitas praias ainda não têm nadadores-salvadores.

Entre os principais cuidados, destacam-se evitar a aproximação à água e à zona de areia molhada, não virar as costas ao mar e manter sempre as crianças sob vigilância próxima. Segundo as autoridades, também essencial respeitar a sinalização existente e as indicações das autoridades.

Em caso de perigo no mar, a recomendação é não entrar na água e contactar de imediato o 112, “Apesar de já estarmos na Primavera, o mar continua com características de inverno, com forte agitação e elevada energia, o que aumenta o risco para quem se aproxima da costa”.

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