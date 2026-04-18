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Sinistralidade
Porto. Colisão entre trotinetes mata jovem de 25 anos
18 abr, 2026 - 10:52 • Redação
O alerta para o acidente foi dado às 00h25 para o cruzamento entre a Rua Santos Pousada e a Rua da Firmeza.
Uma colisão entre duas trotinetas levou, este sábado, à morte de uma jovem, de 25 anos, no centro do Porto, notícia o Correio da Manhã.
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As duas trotinetas colidiram de forma violenta, tendo a jovem, residente em Vila Nova de Gaia, sofrido uma queda. A morte foi depois declarada no local e o corpo levado para o Instituto de Medicina Legal.
Fonte da PSP deu conta de que a jovem e a pessoa que seguia na outra trotineta se conheciam, mas não foi indicado o tipo de relacionamento.
No local da ocorrência estiveram ainda os bombeiros voluntários do Porto. As autoridades investigam agora este acidente.
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