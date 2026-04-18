Praias da zona de S. João da Caparica interditadas até 2.ª feira para reposição de areias

As praias da zona de São João da Caparica estão interditadas, entre sexta-feira e segunda-feira, no âmbito da empreitada de alimentação artificial das praias do concelho de Almada, anunciou hoje a Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em comunicado, a APA explica que neste período "não se encontram asseguradas as condições de segurança para a utilização e ocupação por pessoas e bens nesse local, durante a montagem e colocação na água da linha de repulsão de areias".

A agência reforça o aviso indicando que é "expressamente proibida a permanência, o atravessamento ou a circulação de pessoas na zona sinalizada", nomeadamente nos areais entre o pontão da praia de S. João e o pontão de Santo António. .

A violação desta norma constitui uma infração punível com coima entre os 30 e os 100 euros, podendo ser agravada até aos 300 euros, no caso de pessoa coletiva. .

A empreitada de reposição das areias nas praias da Costa da Caparica e São João da Caparica estava suspensa desde novembro "por ausência de condições meteorológicas que possibilitassem garantir a segurança dos trabalhos e os objetivos propostos".

Consignada pela APA em 25 de setembro de 2025, a obra é da responsabilidade do agrupamento das duas entidades adjudicantes (a APA e a Administração do Porto de Lisboa) e envolve um investimento total de 8,9 milhões de euros, sendo financiada por fundos europeus, através do Programa Temático para a Ação Climática e Sustentabilidade (PACS), e pelo investimento da Administração do Porto de Lisboa. S.A.

Os trabalhos, retomados esta semana e com um prazo de execução de 60 dias, contemplam a alimentação da praia emersa, com um volume total de 1.000.000 metros cúbicos.

A zona de empréstimo dos sedimentos localiza-se na entrada do estuário do Tejo, mais precisamente no Canal da Barra Sul.