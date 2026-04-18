Praias. Gasta-se mais dinheiro a recuperar cadáveres do que se gastaria na segurança

A necessidade de garantir vigilância nas praias portuguesas ao longo de todo o ano voltou ao debate após as mortes registadas durante o período da Páscoa.

O presidente da Federação Portuguesa de Nadadores-Salvadores (Fepons), Alexandre Tadeia, defende que a prevenção deve substituir a lógica atual, limitada à época balnear, alertando que o custo da inação é superior ao investimento em segurança.

“O dinheiro que gastamos a recuperar cadáveres é muito superior ao que gastaríamos na prevenção”, afirmou o responsável em entrevista à Renascença, sublinhando que o Estado deve assegurar “a segurança de todos os portugueses em todos os locais, durante todo o ano”.

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A ideia de que não é necessário manter vigilância fora da época balnear é considerada ultrapassada. “Isso poderia fazer sentido em 1959, quando este modelo foi criado. Hoje em dia, já não corresponde à realidade”, acrescentou.

Durante as duas semanas da Páscoa, apesar das mortes registadas, vários salvamentos foram realizados por dispositivos já existentes em algumas praias. “Foi uma tragédia, mas não foi pior porque estes meios fizeram muita diferença”, destacou.