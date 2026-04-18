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Queda de árvores causa morte a homem no concelho de Oliveira de Frades
18 abr, 2026 - 09:47 • Lusa
De acordo com a mesma fonte, o alerta para a ocorrência na aldeia da Prova, na freguesia de Pinheiro, concelho de Oliveira de Frades, foi dado às 8h23.
A queda de uma árvore causou este sábado a morte a um homem no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, informou o Comando Sub-Regional de Viseu Dão Lafões.
De acordo com a mesma fonte, o alerta para a ocorrência na aldeia da Prova, na freguesia de Pinheiro, concelho de Oliveira de Frades, foi dado às 8h23.
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"O óbito foi declarado pela equipa médica no local às 09h15", acrescentou.
No local estiveram 15 operacionais, apoiados por cinco veículos, dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades e GNR, para além do helicóptero do Centro.
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