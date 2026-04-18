STCP adjudica fornecimento de 50 novos autocarros articulados por 21,3 milhões de euros

De acordo com o comunicado, a UBSI Europa é a importadora da turca BMC, "que irá produzir estes novos veículos da STCP", no caso 50 unidades movidas a gás natural ou biometano, e o valor global do contrato é de 21,3 milhões de euros.

"No seguimento da realização do concurso público internacional (...) para a aquisição de 50 viaturas articuladas (mais 10 em opção) para transporte de passageiros, a STCP informa que foi publicada (...) a adjudicação à proposta apresentada pelo concorrente UBSI Europa", pode ler-se num comunicado enviado hoje à agência Lusa.

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) adjudicou o fornecimento de 50 autocarros articulados a gás natural ou biometano por 21,3 milhões de euros , podendo chegar a 25,6 milhões, caso sejam compradas mais 10 unidades.

A entrega dos 50 novos autocarros articulados de 18 metros "irá ocorrer, faseadamente, entre o final do ano de 2026 e o primeiro trimestre de 2027", de acordo com a empresa liderada por Luís Osório.

Os novos autocarros vêm substituir "os atuais 49 articulados (20 a diesel e 29 a Gás Natural Comprimido)", numa renovação de frota que "permitirá assegurar uma prestação de serviço público mais eficiente do ponto de vista ambiental e económico", segundo a STCP.

Em novembro de 2025, a STCP tinha anulado a adjudicação destes autocarros após uma impugnação administrativa de um dos concorrentes, tendo relançado o concurso público nas mesmas condições.

Questionada pela Lusa, fonte oficial da STCP disse então que "no âmbito do concurso, foi detetada uma questão de ordem procedimental que motivou a apresentação de uma impugnação administrativa por parte de um dos concorrentes".

Em 14 de outubro, antes da impugnação, a adjudicação tinha sido feita por 20,8 milhões de euros, pelo que a anunciada hoje acabou por ficar cerca de 500 mil euros mais cara.