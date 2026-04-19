Acidente com três feridos graves corta Marginal no sentido Lisboa-Cascais
19 abr, 2026 - 08:30 • Lusa
Pelas 7h55 o trânsito na zona estava muito condicionado pois o sentido Lisboa-Cascais ainda se mantinha cortado.
A Avenida Marginal (Estrada Nacional 6) está cortada no sentido Lisboa-Cascais devido a um acidente na zona da Cruz Quebrada (Oeiras) que provocou três feridos graves, segundo a proteção civil.
De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Grande Lisboa da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a colisão entre dois veículos ocorreu pelas 06h33, na União de freguesias das Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada, concelho de Oeiras.
No local estavam 22 operacionais dos bombeiros, PSP e INEM, apoiados por nove viaturas.
