Há menos enfermeiros a sair de Portugal nos últimos dois anos

O número de enfermeiros a pedir à Ordem as declarações de reconhecimento profissional para poderem trabalhar fora do país está a baixar há dois anos consecutivos, notícia este domingo o Público.

No ano passado foram 1363, menos 211 do que em 2024 (1574) e menos 918 do que em 2023, quando tinham sido 1808 os enfermeiros a querer sair do país.

Portugal forma em média todos os anos cerca de três mil novos enfermeiros, e destes mais de um terço ainda sai do país.

Ao Público, o bastonário da Ordem dos Enfermeiros (OE), que já disse que esta é “uma vergonha nacional”, atribui a menor vontade de emigrar a algumas medidas de valorização que têm sido tomadas pelo Governo.

As medidas positivas tomadas nos últimos dois anos, segundo Luís Filipe Barreira, são a melhoria do valor base de entrada na carreira e o reconhecimento da autonomia profissional dos enfermeiros para determinadas funções na área da saúde, como por exemplo o acompanhamento das gravidezes de baixo risco por parte de enfermeiros especialistas em saúde materna e obstetrícia em zonas onde há falta de médicos de família.







