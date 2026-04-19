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Iniciadas buscas por pescador desaparecido em Viana do Castelo
19 abr, 2026 - 20:41 • Lusa
Alerta foi dado para a praia do Paço, em Carreço, depois do homem de 74 anos não ter regressado a casa.
A Autoridade Marítima Nacional iniciou este domingo buscas por um pescador lúdico de 74 anos, dado como desaparecido na praia do Paço, em Carreço, Viana do Castelo, após não ter regressado a casa, segundo um comunicado oficial.
O alerta foi recebido pelas 16:55 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido mobilizados de imediato meios de busca por mar e por terra.
As operações envolvem tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, elementos dos comandos locais da Polícia Marítima de Viana do Castelo e de Caminha, assim como meios da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e da Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, com apoio de drones.
Foi também ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para reforço das buscas na zona costeira.
O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi igualmente acionado para prestar apoio no âmbito da ocorrência.
Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o desaparecido encontrava-se a praticar pesca apeada quando deixou de ser visto, não tendo regressado a casa.
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