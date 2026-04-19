Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Iniciadas buscas por pescador desaparecido em Viana do Castelo

19 abr, 2026 - 20:41 • Lusa

Alerta foi dado para a praia do Paço, em Carreço, depois do homem de 74 anos não ter regressado a casa.

A+ / A-

A Autoridade Marítima Nacional iniciou este domingo buscas por um pescador lúdico de 74 anos, dado como desaparecido na praia do Paço, em Carreço, Viana do Castelo, após não ter regressado a casa, segundo um comunicado oficial.

O alerta foi recebido pelas 16:55 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa, tendo sido mobilizados de imediato meios de busca por mar e por terra.

As operações envolvem tripulantes da Estação Salva-vidas de Viana do Castelo, elementos dos comandos locais da Polícia Marítima de Viana do Castelo e de Caminha, assim como meios da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários e da Companhia de Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, com apoio de drones.

Foi também ativada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para reforço das buscas na zona costeira.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi igualmente acionado para prestar apoio no âmbito da ocorrência.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o desaparecido encontrava-se a praticar pesca apeada quando deixou de ser visto, não tendo regressado a casa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 19 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Entrevista

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobrinha

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideológicas

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)