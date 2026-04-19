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Jovem que terá esfaqueado polícia em esquadra de Leiria fica em prisão preventiva

19 abr, 2026 - 09:18 • Lusa

De acordo com a mesma fonte, o jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Leiria, ao início da tarde de sábado, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa.

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O jovem de 19 anos que terá esfaqueado um agente da PSP no interior da esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou este domingo o Comando Distrital da PSP de Leiria.

"Logo a seguir foi conduzido para o Estabelecimento Prisional de Jovens em Leiria", acrescentou.

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Um agente da PSP, de 57 anos, foi esfaqueado, na sexta-feira, no interior da esquadra de Marrazes, no concelho de Leiria, encontrando-se em observações no Hospital de Leiria.

Na altura, fonte do Comando Distrital detalhou que o polícia foi agredido por um jovem de 19 anos com vários golpes de uma arma branca, cerca das 11:00, desconhecendo-se, para já, as motivações do ataque.

Agente da PSP esfaqueado dentro de esquadra em Leiria

Crime

Agente da PSP esfaqueado dentro de esquadra em Leiria

Ataque com arma branca feriu polícia de 57 anos; s(...)

O agente sofreu vários golpes em diversas zonas do corpo, inclusive no pescoço, e está em observações no Hospital de Leiria, embora o seu estado não seja considerado grave.

O agressor foi detido já no exterior da esquadra de Marrazes por outros agentes que se encontravam no seu interior.

Uma outra fonte policial disse à agência Lusa que o jovem agressor sofre de perturbações mentais e já tinha, anteriormente, no período noturno, apedrejado aquelas instalações policiais.

De acordo com a fonte, no dia de quinta-feira o detido terá ligado para a esquadra mais de uma dúzia de vezes a injuriar os agentes.

Ainda na sexta-feira, o ministro da Administração Interna, Luis Neves, manifestou "firme repúdio" pelo ataque sofrido pelo agente da PSP numa esquadra em Leiria, considerando-o inaceitável e um ataque também contra o Estado de direito democrático.

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