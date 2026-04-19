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PSP detém homem suspeito de esquema de burlas no arrendamento de imóveis

19 abr, 2026 - 12:05 • Lusa

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP refere que a investigação dura há cerca de dois anos e teve origem em diversas denúncias que apresentavam um padrão comum.

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A PSP anunciou este domingo que deteve, na quarta-feira, no aeroporto internacional de Lisboa, um homem suspeito de 29 crimes relacionados com um esquema de burlas no arrendamento de imóveis.

O suspeito foi intercetado e detido no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, "quando regressava da sua terra natal", lê-se no comunicado.

Presente para interrogatório judicial, o suspeito ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

Segundo a PSP foi dado cumprimento a mandados de busca e apreensão, bem como a mandado de detenção, no âmbito de uma investigação pela prática reiterada do crime de burla e falsidade informática.

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A PSP apurou "até ao momento" a prática de 26 crimes de burla e três crimes de falsidade informática "perpetrados através de um esquema fraudulento associado ao arrendamento de quartos".

A polícia suspeita que o agora detido recorria a plataformas digitais para publicitar anúncios de arrendamento, levando as vítimas a efetuar pagamentos antecipados, sem que os mesmos correspondessem a qualquer disponibilização efetiva dos imóveis, causando prejuízos patrimoniais relevantes.

Os ilícitos seriam dirigidos sobretudo a cidadãos em situação de especial vulnerabilidade, muitos deles recém-chegados a Portugal.

Foi também apreendida uma viatura, dois telemóveis e vários documentos utilizados na prática dos ilícitos criminais.

"A Polícia de Segurança Pública reafirma o seu compromisso no combate à criminalidade, em especial àquela que incide sobre cidadãos em situação de maior vulnerabilidade, contribuindo para o reforço do sentimento de segurança da população", termina a PSP.

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