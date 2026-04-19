Trânsito reaberto na ponte 25 de Abril no sentido sul-norte

19 abr, 2026 - 16:17 • Tomás Anjinho Chagas e Lusa

Acidente levou ao corte do trânsito. Nas operações de socorro estão envolvidos 25 operacionais.

A circulação automóvel está condicionada na Ponte 25 de Abril no sentido norte-sul devido a uma colisão entre três veículos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, indicou que o alerta foi dado pelas 14:53.

À Renascença, fonte da Lusoponte confirmou que a ponte já não se encontra cortada ao trânsito.

Fonte da Proteção Civil da Península de Setúbal avança que do acidente resultaram quatro feridos ligeiros, que foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e outra foi assistida no local.

Nas operações de socorro estão envolvidos 25 operacionais, entre bombeiros, agentes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

[artigo atualizado às 16h32]

Facebook
Twitter
Comentar
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 19 abr, 2026
Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Papa: "O mundo está a ser destruído por alguns tiranos(...)

Criança abraça Leão XIV, que comprou colar para a sobr(...)

"O Jardel do Sporting fisicamente nunca existiu"

Núncio acusa UGT de estar “agarrada” a questões ideoló(...)