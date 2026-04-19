Trânsito reaberto na ponte 25 de Abril no sentido sul-norte
19 abr, 2026 - 16:17 • Tomás Anjinho Chagas e Lusa
Acidente levou ao corte do trânsito. Nas operações de socorro estão envolvidos 25 operacionais.
A circulação automóvel está condicionada na Ponte 25 de Abril no sentido norte-sul devido a uma colisão entre três veículos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal, indicou que o alerta foi dado pelas 14:53.
À Renascença, fonte da Lusoponte confirmou que a ponte já não se encontra cortada ao trânsito.
Fonte da Proteção Civil da Península de Setúbal avança que do acidente resultaram quatro feridos ligeiros, que foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e outra foi assistida no local.
Nas operações de socorro estão envolvidos 25 operacionais, entre bombeiros, agentes da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).
[artigo atualizado às 16h32]
