Aguiar-Branco visita distrito de Leiria acompanhado pelos líderes parlamentares

O presidente da Assembleia da República visita esta segunda-feira as zonas atingidas no distrito de Leiria pela tempestade Kristin, no fim de janeiro, deslocação para a qual convidou os líderes dos grupos parlamentares e deputados únicos de partidos.

Com este convite que dirigiu aos líderes das diferentes bancadas e aos deputados únicos do BE, PAN e JPP, segundo fonte parlamentar, José Pedro Aguiar-Branco pretende conferir “peso institucional” a esta sua visita, a qual também será acompanhada pelos deputados eleitos pelo círculo de Leiria.

Esta deslocação do presidente da Assembleia da República surge na sequência de um convite formulado pela Comunidade Intermunicipal de Leiria. Estão previstas reuniões de trabalho com autarcas, uma visita a uma empresa e a uma entidade do setor social da região.

A primeira visita terá lugar pelas 10h00 na empresa Domplex, Plastidom – Plásticos Industriais e Domésticos, em Barosa, seguindo-se, ainda neste município capital de distrito, uma deslocação ao gabinete “Reerguer Leiria” no Mercado de Sant’Ana da cidade.

Para a parte final a manhã, está agendada uma reunião com autarcas da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria e com a Estrutura de Missão «Recuperar Portugal», no final da qual estão previstas declarações à imprensa.

Durante a tarde a comitiva do parlamento visita o Hospital de Leiria e, pelas 16h00, a Santa Casa da Misericórdia de Pombal.

Após a vaga de tempestades que atingiu o território nacional continental no início deste ano, o presidente da Assembleia da República já esteve no terreno a avaliar os prejuízos no distrito de Viana do Castelo e também no concelho de Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.