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Fenprof marca protesto coincidente com reunião no Ministério. Negociação em risco?

20 abr, 2026 - 06:00 • Cristina Nascimento

Estruturas sindicais e equipa de Fernando Alexandre vão ter nova ronda negocial. Na anterior, o STOP foi excluído das negociações por não ter silenciado o protesto que decorria junto das instalações do Ministério da Educação.

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Os sindicatos de professores voltam esta segunda-feira ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação para nova ronda negocial sobre o Estatuto da Carreira Docente.

A Fenprof é uma das estruturas sindicais convocadas, tem reunião marcada para as 11h00. A Federação Nacional dos Professores agendou também um protesto para essa altura, junto às instalações do MECI, o que pode vir a trazer problemas às negociações.

A polémica começou na ronda negocial passada, no início de março, quando o STOP agendou um protesto junto do Ministério para coincidir com as reuniões, uma prática habitual de vários sindicatos há muitos anos.

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Nesse dia, a reunião do STOP atrasou uma hora e, a dada altura, os representantes sindicais foram chamados pelo secretário de Estado e Adjunto da Educação. Alexandre Homem Cristo exigia o silenciamento do protesto, pois considerava que o “ruído era uma forma de condicionamento e pressão”.

O STOP não acatou o pedido e acabou por ser impedido de participar na reunião negocial.

Depois desse episódio, Homem Cristo anunciou que a partir de então assim seria, declarando que “sempre que houver perturbação, não pode haver reunião”.

Na altura, a Fenprof acabou por, em solidariedade com o STOP, abandonar a reunião negocial, tendo sido o único sindicato a fazê-lo.

Para esta segunda-feira, a Fenprof marcou protesto junto ao Ministério da Educação que, segundo o comunicado enviado às redações, “terá por objetivo afirmar a exigência da necessária valorização da profissão e da carreira”.

As reuniões no Ministério da Educação começam a partir das 9h00, com a presença do ministro Fernando Alexandre e três secretários de Estado. O tema para esta ronda negocial é dedicado a habilitação para a docência, recrutamento e admissão.

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