IRS. Problemas nos reembolsos resolvidos até ao final da semana, diz ministério

O ministério das Finanças garante que será resolvida "no decorrer desta semana" a falha informática que está a atrasar reembolsos do IRS.

Em resposta à Renascença, o gabinete de Joaquim Miranda fala num constrangimento pontual. No final da semana passada, o Correio da Manhã dava conta de que o Portal das Finanças – e já depois de submetida a declaração online – estaria a dar indicação de erro na página do reembolso a alguns contribuintes.

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Apesar do erro informático, estas famílias, garante o ministério, vão também receber o devido reembolso através de transferência bancária e não por via de cheque bancário, como indicado inicialmente.

De acordo com as estatísticas do Portal das Finanças, e até às 15h30 desta terça-feira, mais de dois milhões e 100 mil pessoas já tinham entregado o IRS, um valor ligeiramente acima do registado no ano passado, pela mesma altura. O prazo para a entrega do imposto começou a 1 de abril e decorre até 30 de junho.