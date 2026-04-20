​Novo concurso vai combater falta de professores nas escolas, garante ministro

O ministro da Educação acredita que o novo modelo de concursos de professores que o Governo quer implementar vai ajudar a resolver o problema da falta de docentes nas escolas.

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Esta segunda-feira, a equipa de Fernando Alexandre apresentou aos sindicatos de professores as propostas para colocação de docentes. Além do concurso anual, o ministro quer manter um concurso aberto em permanência para garantir as necessidades que vão surgindo.

O ministro prevê que este modelo vá “contribuir para alargar a base de recrutamento de professores”.

“Temos, felizmente, milhares de pessoas que querem ser professores, mas não tratamos bem essas pessoas. Por exemplo, alguém que acaba o mestrado em julho, tirando a contratação de escola, que é uma contratação residual, só poderá dar aulas daí a um ano. Isso não faz sentido nenhum. Vamos permitir com este concurso é que alguém que acaba o curso de mestrado de ensino possa, no dia a seguir, ir ao Ministério da Educação e ver que oportunidades tem para dar aulas”, reforça Fernando Alexandre.

Fernando Alexandre falava aos jornalistas depois de uma ronda negocial com os sindicatos que decorreu em simultâneo com a realização de um protesto à porta do Ministério, convocado pela Fenprof.

No início de março, quando o STOP realizou iniciativa semelhante no mesmo local, acabou por não ser autorizado a entrar nas negociações dessa ronda negocial, mas esta segunda-feira a Fenprof foi recebida. Fernando Alexandre justifica a decisão por considerar que o protesto de hoje não perturbou os trabalhos da reunião.