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Número de casais no desemprego recua 9,7% em março

20 abr, 2026 - 12:41 • Lusa

Já na comparação com o mês anterior, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados recuou 0,6%.

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O número de casais com ambos os elementos desempregados recuou 9,7% em março, em termos homólogos, e diminuiu 0,6% face a fevereiro, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"Do total de desempregados casados ou em união de facto, 9.042 (8,0%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no Serviço de Emprego, totalizando 4.521 casais desempregados, em março de 2026, o que representa -9,7%, quando comparado com o período homólogo do ano anterior", lê-se no destaque do IEFP.

Já na comparação com o mês anterior, o número de casais em que ambos os cônjuges estão desempregados recuou 0,6%.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

O IEFP divulgou também dados relativamente ao desemprego registado nos Serviços de Emprego do Continente, que diminuiu 10,2% face ao período homólogo e 3,1% em relação ao mês anterior.

Dos 285.839 desempregados registados, 39,5% eram casados ou viviam em situação de união de facto, perfazendo um total de 112.974.

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