Peões, ciclistas, trotinetas. Vem aí uma campanha dedicada aos utilizadores vulneráveis da estrada

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam, entre 21 e 27 de abril de 2026, a primeira campanha do Plano Nacional de Fiscalização (PNF) inteiramente dedicada aos utilizadores vulneráveis, com o objetivo de reduzir a sinistralidade rodoviária, sobretudo em meio urbano.

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Sob o lema “Na estrada, todos somos vulneráveis”, esta é a quarta de 11 campanhas previstas para este ano e a primeira centrada exclusivamente em peões, ciclistas e utilizadores de trotinetas elétricas.

“Na estrada, todos somos vulneráveis”, sublinham a ANSR, a GNR e a PSP, apelando a uma maior consciência coletiva sobre os riscos da circulação rodoviária.

Comportamentos de risco em destaque

A campanha pretende alertar para comportamentos de risco frequentes, diretamente associados ao aumento da sinistralidade grave dentro das localidades e em estradas secundárias.

Entre os peões, destacam-se práticas como atravessar fora das passadeiras, ignorar sinalização luminosa ou circular distraído com telemóvel ou auscultadores. Já no caso dos ciclistas e utilizadores de trotinetas, são identificados comportamentos como circular em contramão, não respeitar sinais de trânsito, falta de iluminação ou visibilidade e circulação indevida nos passeios.

“Os comportamentos de risco identificados refletem situações frequentes no contexto urbano e estão diretamente associados ao aumento da sinistralidade grave”, referem as entidades responsáveis.

Também os condutores são chamados à atenção para práticas como excesso de velocidade em meio urbano, não ceder passagem a peões nas passadeiras, ultrapassagens sem distância de segurança e falta de atenção aos utilizadores mais vulneráveis, especialmente em zonas urbanas e junto a escolas.

“A adoção de comportamentos seguros e uma convivência mais responsável entre todos os utilizadores da estrada são fundamentais para prevenir acidentes”, reforçam.

A iniciativa integra ações de sensibilização, asseguradas pela ANSR, e operações de fiscalização, conduzidas pela GNR e pela PSP, com especial incidência em passadeiras, cruzamentos, ciclovias e zonas de tráfego misto.

“As ações de sensibilização decorrem em simultâneo com operações de fiscalização, incidindo em locais de maior circulação de utilizadores vulneráveis”, explicam as autoridades.

Mais de 400 mortos em três anos

Os dados mais recentes evidenciam a dimensão do problema. Entre 2022 e 2024, cerca de 25 mil utilizadores vulneráveis estiveram envolvidos em acidentes com vítimas, dos quais resultaram 421 mortos e 1.626 feridos graves, representando mais de um quinto da sinistralidade grave. Os peões são o grupo mais afetado, com 327 mortos e 1.126 feridos graves, enquanto os ciclistas registaram 94 mortos e 500 feridos graves. A maioria destes acidentes ocorre em meio urbano, correspondendo a 73,5% dos casos graves com peões e 60,5% com ciclistas.

“A maioria dos acidentes ocorre em meio urbano, frequentemente nas imediações de passadeiras, cruzamentos e zonas de tráfego misto”, destacam.

A campanha integra o PNF 2026 e segue as orientações da estratégia europeia Visão Zero 2030, que tem como objetivo eliminar as mortes nas estradas.

“A sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade. As suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros por todos os utilizadores da estrada”, concluem.

Com esta ação, as autoridades pretendem reforçar a prevenção, reduzir acidentes e promover uma convivência mais segura entre todos os utilizadores da via.