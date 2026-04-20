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PJ detém jovem com 2,6 kg de heroína: droga daria para mais de 26 mil consumos

20 abr, 2026 - 13:32 • Olímpia Mairos

Suspeita estrangeira, de 23 anos e sem antecedentes criminais, foi intercetada na Praia da Vitória.

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A Polícia Judiciária (PJ) deteve, nos Açores, uma mulher estrangeira de 23 anos na posse de mais de 2,6 quilos de heroína, numa operação realizada na cidade de Praia da Vitória.

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Segundo comunicado da PJ, a detenção foi efetuada em flagrante delito pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, no âmbito de uma operação direcionada ao combate ao tráfico de estupefacientes na região.

Segundo a nota da PJ, “a quantidade de produto estupefaciente apreendida é significativa, sendo suficiente para cerca de 26.724 dias de consumo médio individual”.

A suspeita, sem antecedentes criminais, será agora presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das respetivas medidas de coação.

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