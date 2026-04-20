Preço dos combustíveis desce esta semana

O preço dos combustíveis volta a descer esta segunda-feira. A maior queda dá-se no gasóleo, que desce 10 cêntimos por litro, enquanto que o litro de gasolina fica um cêntimo mais barato, de acordo com as estimativas do Automóvel Clube de Portugal (ACP).

Esta redução é, no entanto, mais modesta do que a avançada na sexta-feira pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC), que previa uma redução de 13 cêntimos no preço do gasóleo e de três cêntimos no litro de gasolina.

Um dos motivos para que o preço não baixe tanto como o esperado é a redução pelo governo do desconto no imposto sobre produtos petrolíferos (ISP). No caso do gasóleo, o ajustamento leva a uma redução do desconto de 8,3 cêntimos para 6,8 cêntimos por litro. Já na gasolina, mantém-se nos 4,5 cêntimos por litro.

A subida do preço dos combustíveis decorre dos constrangimentos nas cadeias de abastecimento, causadas pela guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irão, que leva ao encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo mundial, a matéria prima para os combustíveis.